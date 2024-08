Estádio Mangueirão, em Belém do Pará - Vitor Silva/CBF

22/08/2024

Pará - A CBF anunciou que o Estádio Estadual Jornalista Edgar Proença, mais conhecido como Mangueirão, em Belém, receberá a próxima edição da Supercopa Rei . O presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, e o governador do Pará, Helder Barbalho, fizeram o anúncio nesta quinta-feira (22).

A competição coloca frente a frente os campeões do Brasileirão e da Copa do Brasil. A Supercopa Rei, antes chamada de Supercopa do Brasil, foi renomeada neste ano para homenagear Pelé

"A Supercopa Rei abre oficialmente a temporada e será novamente um sucesso em 2025. A torcida paraense vai dar mais beleza a essa competição que reverencia o nosso Rei do Futebol. Estamos muito satisfeito em levar esse evento para um estado apaixonado pelo futebol, como é o Pará", disse o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, ao site da entidade.

Nesta quinta, as partes também oficializaram Belém como cidade candidata a sede da Copa do Mundo Feminina de 2027. O Mangueirão foi reinaugurado no ano passado e tem capacidade para 55 mil torcedores.

"O Mangueirão é um dos grandes palcos do futebol brasileiro e merece estar na Copa do Mundo Feminina. Não temos dúvida que o Mundial ficará ainda mais festivo com a presença do povo paraense, que ama o futebol. Além disso, com toda a sua história e a cultura amazônica, o Pará será um belo atrativo para chamar os torcedores de todo o mundo para a melhor Copa do Mundo da história", afirmou Ednaldo.