Luis Suárez encerrou sua trajetória pela seleção do Uruguai - Eitan Abramovich / AFP

Luis Suárez encerrou sua trajetória pela seleção do UruguaiEitan Abramovich / AFP

Publicado 07/09/2024 12:00

Montevidéu - Ídolo do futebol mundial, Luis Suárez se despediu do futebol de seleções. O atacante realizou sua última partida pelo Uruguai na última sexta-feira (7), no empate sem gols com o Paraguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. A noite foi marcada por diversas homenagens feitas ao "El Pistolero", que não segurou a emoção.

No Centenário, palco do duelo, os presentes na arquibancada fizeram uma festa especial com cartazes e dois bandeirões do camisa 9. Após o fim do duelo, vídeos foram passados no telão do estádio, com destaque para Messi e Neymar, que, junto do uruguaio, formaram o lendário trio "MSN" no Barcelona. Além disso, Suárez recebeu uma placa e outros itens que exaltam a sua história pelo Uruguai.



"Eu estava analisando isso. É a hora certa, é muito difícil. Posso jogar o último jogo pela seleção com tranquilidade, vou jogar com o mesmo entusiasmo do meu primeiro jogo em 2007", disse Suárez na coletiva em que anunciou sua aposentadoria.

Por sua seleção, o centroavante disputou 142 jogos, marcou 69 gols, sendo, inclusive, o maior artilheiro do país, e anotou 21 assistências. Seu único título conquistado foi a Copa América de 2011.