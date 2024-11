GABIGOL - GILVAN DE SOUZA/FLAMENGO

GABIGOLGILVAN DE SOUZA/FLAMENGO

Publicado 09/11/2024 17:54

Flamengo, e Jhon Arias, do Fluminense, em 2025. De acordo com informações do portal "Goal", o clube mineiro pretende intensificar nos próximos dias as negociações para tirar a dupla do futebol carioca. Rio - O Cruzeiro quer entrar forte na briga para ter Gabigol, do, e Jhon Arias, do, em 2025. De acordo com informações do portal "Goal", o clube mineiro pretende

LEIA MAIS: Léo Ortiz e Gabriel Martinelli são convocados para a seleção brasileira

No caso de Gabigol, a Raposa achou por bem esperar a final da Copa do Brasil, neste domingo (10), entre Flamengo e Atlético-MG, para avançar nas conversas com o atacante. O camisa 99 tem contrato com o Flamengo até dezembro e já pode assinar um pré-contrato com outro time.

Porém, o Cruzeiro não é o único interessado em Gabigol. O ídolo rubro-negro desperta interesse de outras equipes do Brasil e nem mesmo o Flamengo pode ser considerado fora da disputa, já que o clube não descarta tentar um novo acordo pela permanência do jogador.

Já a situação de Arias é um pouco mais complexa. O jogador já tem acordo com o Fluminense para deixar o clube ao fim da temporada, mas entende que a Europa é o melhor caminho. Além disso, o Tricolor não pretende negociar o colombiano com nenhum rival brasileiro. Mesmo assim, os mineiros querem insistir.

Nos últimos dias, a imprensa turca chegou a noticiar que Arias entrou na mira do Galatasaray. O clube europeu estaria disposto a desembolsar 12 milhões de euros (R$ 73,66 milhões na cotação atual), valor que o Cruzeiro estaria disposto a cobrir.

Fato é que o Cruzeiro entrará forte na briga pelas contratações para 2025. O time mineiro está insatisfeito com o desempenho dos atacantes de seu elenco na atual temporada.