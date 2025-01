Neymar tem contrato até junho - Divulgação / Al-Hilal

Publicado 15/01/2025 18:50

Rio - O futebol dos Estados Unidos pode ser o destino de Neymar e a equipe interessada não é o Inter Miami. De acordo com o jornalista Santi Aouna, especializado em transferências, o Chicago Fire já negocia com o Al-Hilal a contratação do brasileiro.

A transferência seria de forma definitiva e a equipe de Chicago teria oferecido um contrato de duas temporadas para convencer o brasileiro a atuar no futebol dos Estados Unidos.

Neymar chegou ao Al-Hilal em 2023, mas devido a uma série de lesões, o brasileiro pouco atuou pela equipe saudita. No total, foram 7 jogos, um gol e duas assistências no Oriente Médio.

Nas últimas semanas, surgiram rumores de que o Al-Hilal deseja negociar Neymar, antes do fim do seu vínculo que se encerra em junho. O brasileiro, de 32 anos, pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe e se transferir de graça em julho.