Publicado 21/02/2025 18:12

Filho de Marcelo, lateral-esquerdo que se aposentou recentemente , Enzo Alves renovou contrato com o Real Madrid até 2027. O jogador de 15 anos é considerado uma das maiores revelações das categorias de base do clube espanhol.

Nas redes sociais, o garoto fez uma publicação ao lado da família para celebrar o acordo. "Mais um ano sendo 'blanco'. Um orgulho seguir usando esta camisa", escreveu.

Enzo Alves é atacante e se destaca pelos gols marcados no sub-15 do Real Madrid. Ao todo, foram 32 em 14 jogos disputados. Ele tem dupla nacionalidade e já foi convocado pela seleção espanhola. No entanto, ainda pode defender o Brasil no futuro.