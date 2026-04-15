Spinelli em treino do VascoVasco/Divulgação

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Spinelli foi na contramão de companheiros e do técnico Renato Gaúcho na reclamação contra a arbitragem. Apesar dos erro, o atacante argentino não viu interferência direta na derrota de virada em casa do Vasco, por 2 a 1, para o Audax Italiano (Chile), pela Copa Sul-Americana.
"Eu acho não interferiu muito. Foi uma arbitragem normal. Acho que fomos superiores no primeiro tempo até que, bom, ficamos com um a menos e depois foi um jogo difícil", analisou.
 
Com a derrota, o Vasco chegou a cinco partidas sem vencer sob o comando de Renato Gaúcho e está em último lugar na Copa Sul-Americana. Para Spinelli, só há uma alternativa para o time vascaíno mudar a situação.
"Isso se muda trabalhando e trabalhando, não tem outra forma de fazer isso. Temos que trabalhar, fazer melhor, todos nós, e vamos conseguir sair dessa", disse.

Os lances que o Vasco reclama da arbitragem

 
O que mais gerou indignação foi a expulsão de JP, que recebeu o segundo cartão amarelo num lance em que foi pisado, no primeiro tempo. E, no fim da partida, depois de uma revisão no monitor do VAR, o árbitro expulsou Carlos Cuesta e assinalou pênalti para o Audax Italiano, que converteu e marcou o segundo gol da vitória.
"Eu acho que isso não pode acontecer, isso é inadmissível, o jeito que ele apitou hoje, quase não dava falta para o time do Vasco. Nós jogamos dentro de casa, e o juiz praticamente não favoreceu a nossa equipe em momento algum, só o time adversário. Isso acontece, não sei mais o que falar numa situação dessa, porque se eu falar algo a mais, eu posso ser prejudicado", disse Thiago Mendes na saída do campo, à Paramount+.