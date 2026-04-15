Spinelli em treino do VascoVasco/Divulgação
Spinelli minimiza polêmicas da arbitragem em derrota do Vasco: 'Não interferiu'
Atacante argentino também avalia sequência sem vitórias do Cruz-Maltino
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