Spinelli em treino do Vasco - Vasco/Divulgação

Spinelli em treino do VascoVasco/Divulgação

Publicado 15/04/2026 16:33

"Eu acho não interferiu muito. Foi uma arbitragem normal. Acho que fomos superiores no primeiro tempo até que, bom, ficamos com um a menos e depois foi um jogo difícil", analisou.







só há uma alternativa para o time vascaíno mudar a situação.

Com a derrota, o Vasco chegou a cinco partidas sem vencer sob o comando de Renato Gaúcho e está em último lugar na Copa Sul-Americana. Para Spinelli,

"Isso se muda trabalhando e trabalhando, não tem outra forma de fazer isso. Temos que trabalhar, fazer melhor, todos nós, e vamos conseguir sair dessa", disse.

Os lances que o Vasco reclama da arbitragem





O que mais gerou indignação foi a expulsão de JP, que recebeu o segundo cartão amarelo num lance em que foi pisado, no primeiro tempo. E, no fim da partida, depois de uma revisão no monitor do VAR, o árbitro expulsou Carlos Cuesta e assinalou pênalti para o Audax Italiano, que converteu e marcou o segundo gol da vitória.