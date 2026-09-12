Morre Sérgio Macarrão, medalhista olímpico com o Brasil em Tóquio 1964 - Foto: Divulgação/CBB

Morre Sérgio Macarrão, medalhista olímpico com o Brasil em Tóquio 1964Foto: Divulgação/CBB

Publicado 12/09/2026 12:00

O ex-jogador da seleção brasileira de basquete e medalhista olímpico, Sérgio Toledo Machado, o Sérgio Macarrão, morreu neste sábado (12) aos 81 anos. A informação foi confirmada pela Confederação Brasileira de Basquete em suas redes sociais. A causa da morte não foi divulgada.





"A Confederação Brasileira de Basketball lamenta profundamente o falecimento de Sérgio Macarrão, um dos grandes nomes da história do basquete brasileiro". "A CBB presta sua homenagem a Sérgio Macarrão por toda a contribuição no basquete brasileiro e manifesta solidariedade aos familiares, amigos, ex-companheiros e admiradores neste momento de despedida". Leia mais: Jornal espanhol destaca fase de João Pedro: 'O homem da moda' "A Confederação Brasileira de Basketball lamenta profundamente o falecimento de Sérgio Macarrão, um dos grandes nomes da história do basquete brasileiro". "A CBB presta sua homenagem a Sérgio Macarrão por toda a contribuição no basquete brasileiro e manifesta solidariedade aos familiares, amigos, ex-companheiros e admiradores neste momento de despedida".





O ex-jogador ganhou o apelido de ‘Macarrão’ quando ainda dava os primeiros arremessos, por ser muito magro. Ele foi convocado para a seleção brasileira pela primeira vez com apenas 17 anos, em 1962. Dois anos mais tarde, participou do grupo que ganhou o bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão. Essa, inclusive, foi a última medalha do Brasil na modalidade, pelo masculino. Confira também: Fim da janela de transferências: veja os reforços dos clubes cariocas O ex-jogador ganhou o apelido de ‘Macarrão’ quando ainda dava os primeiros arremessos, por ser muito magro. Ele foi convocado para a seleção brasileira pela primeira vez com apenas 17 anos, em 1962. Dois anos mais tarde, participou do grupo que ganhou o bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão. Essa, inclusive, foi a última medalha do Brasil na modalidade, pelo masculino.





Quatro anos depois, Sérgio foi selecionado para os Jogos Olímpicos da Cidade do México, mas o Brasil terminou com a 4ª colocação e ficou fora do pódio. Em Mundiais, o ex-atleta conquistou a medalha de bronze no Uruguai, em 1967, e a prata três anos mais tarde na Iugoslávia. Leia mais: Neymar celebra reforços do Santos: 'Eu estou feliz' Quatro anos depois, Sérgio foi selecionado para os Jogos Olímpicos da Cidade do México, mas o Brasil terminou com a 4ª colocação e ficou fora do pódio. Em Mundiais, o ex-atleta conquistou a medalha de bronze no Uruguai, em 1967, e a prata três anos mais tarde na Iugoslávia.