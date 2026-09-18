Marcelo Gallardo, novo técnico da seleção equatorianaReprodução / X @FEFecuador
Marcelo Gallardo celebra oportunidade de comandar o Equador
Técnico argentino será o responsável pela seleção no ciclo de preparação para a Copa do Mundo de 2030: ‘Desafio esportivo e de vida’
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Treinador diz que apoio dos rubro-negros foi determinante para o time segurar a pressão e conquistar a classificação à semifinal
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