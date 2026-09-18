Marcelo Gallardo, novo técnico da seleção equatoriana - Reprodução / X @FEFecuador

Marcelo Gallardo, novo técnico da seleção equatorianaReprodução / X @FEFecuador

Publicado 18/09/2026 08:47

Novo técnico do Equador , Marcelo Gallardo valorizou o “desafio esportivo e de vida” de estar à frente da seleção nos próximos anos. O comandante foi o escolhido para substituir Sebastian Beccacece, que deixou o cargo depois da Copa do Mundo de 2026, em julho. Sendo assim, será o responsável pelo ciclo de preparação para o Mundial de 2030.

“Traçamos os desafios mais elevados, pelo menos aqueles de que gosto e com os quais me identifico”, iniciou o argentino, em entrevista coletiva. Ele também afirmou que seus objetivos serão alcançados com “talento”, “exigência”, “disciplina” e “trabalho”.



“Busco não só mostrar uma equipe que se identifique com o povo, mas que também identifique a mim, uma equipe que tente jogar para frente e se destaque pela convicção e pelo espírito”, disse.



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O último trabalho do treinador foi no River Plate, da Argentina. A estreia pelo Equador está prevista para acontecer no amistoso com a Coreia do Sul, no dia 24 de setembro.

A trajetória de Marcelo Gallardo

Marcelo Gallardo começou a carreira como técnico no Nacional, do Uruguai, em 2012. Depois, passou a comandar o River Plate, onde permaneceu por oito anos (2014 a 2022) e levantou 14 títulos, incluindo duas Libertadores. Na sequência, treinou o Al-Ittihad, da Arábia Saudita, por pouco mais de seis meses.

O argentino ainda retornou ao River Plate, entre 2024 e 2026. Na segunda passagem, somou 36 vitórias, 32 empates e 18 derrotas em 86 jogos.



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A campanha na Copa do Mundo de 2026

No Grupo E, o Equador perdeu para a Costa do Marfim (1 a 0), empatou com Curaçao (0 a 0) e ganhou da Alemanha (2 a 1). Assim, chegou a quatro pontos, na terceira posição, e avançou à segunda fase. No entanto, perdeu para o México (2 a 0) e acabou eliminado do torneio internacional.