Danilo foi titular do meio de campo da seleção brasileira e sofreu bastante com o esquemaSaeed Khan / AFP
Danilo aponta o que deu errado em empate da seleção brasileira
Volante do Botafogo foi titular e sofreu com o meio de campo despovoado no esquema com quatro atacantes de Carlo Ancelotti
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