Troféu da Libertadores: Botafogo, Flamengo ou Fluminense chegou à final nos últimos quatro anos - Divulgação / Conmebol

Troféu da Libertadores: Botafogo, Flamengo ou Fluminense chegou à final nos últimos quatro anosDivulgação / Conmebol

Publicado 13/10/2026 07:00

A semana é especial para o futebol carioca, que terá pela primeira vez três confrontos de semifinais continentais no mesmo ano. Com Flamengo Fluminense na Libertadores Vasco na Copa Sul-Americana, existe a chance rara dos três poderem disputar ao mesmo tempo o título nessas competições.

Antes de 2026, o trio e o Botafogo já estiveram em 25 disputas de semifinais em mata-mata de torneios da Conmebol. Mas sempre com apenas um nesta fase e com os torcedores dos outros três secando.

Flamengo tem o melhor desempenho



Dos quatro grandes do Rio, o Rubro-Negro é disparadamente quem mais disputou essa fase. Em 2026 será a 14ª vez, sendo que nas 13 anteriores só teve três eliminações.



Somente na Libertadores esta será a quinta participação em semifinal no formato atual, com 100% de classificações até agora: em 2019 (Grêmio), 2021 (Barcelona de Guayaquil-EQU), 2022 (Vélez Sarsfield-ARG) e 2025 (Racing-ARG).

Houve outras três na década de 80, mas com outro regulamento que previa grupos para definir os dois finalistas. Em 1981 o Flamengo avançou e foi campeão, enquanto em 1982 e 1984 foi eliminado.



Das outras competições continentais, o clube da Gávea esteve uma vez na Sul-Americana, e avançou em 2017 (em cima do Junior Barranquilla-COL). Assim como aconteceu em duas Copas Mercosul, em 1999 (Peñarol-URU) e 2001 (Grêmio).

Já na extinta Supercopa dos Campeões da Libertadores, classificou-se em 1993 (Nacional-URU) e 1995 (Cruzeiro), mas foi eliminado em 1992 (Racing-ARG).



Fluminense em semifinais continentais



Outro carioca que tem retrospecto favorável é o Tricolor, mas com bem menos participações, chegando à quinta em 2026. Das quatro anteriores, avançou em três.



Foram duas vitórias em confrontos pela Libertadores, em 2008 (Boca Juniors-ARG) e 2023 (Internacional) e uma pela Copa Sul-Americana, em 2009 (Cerro Porteño-PAR), as três com jogos marcantes. Especialmente há três anos, quando conquistou o título na sequência.

A única vez em que o Fluminense não avançou foi em 2018, quando caiu para o Athletico-PR na segunda competição mais importante da Conmebol.



Vasco tem tira-teimas em 2026



Outro que chega pela quinta vez em uma semifinal continental é o Cruz-Maltino. É a segunda na Copa Sul-Americana, após a decepção em 2011 com a queda para o Universidad de Chile. Outro duelo com resultado negativo foi na Copa Conmebol de 1996 (Independiente Santa Fe-COL).



Por outro lado, as duas vezes em que avançou à final, o Vasco foi campeão. Na Libertadores de 1998 o confronto virou até mesmo música da torcida, com o gol de Juninho Pernambucano no empate em 1 a 1 com a equipe do River Plate que garantiu a classificação em Buenos Aires. E na Mercosul de 2000, novamente contra os argentinos, venceu duas vezes.



Botafogo fica fora desta vez



Já o Glorioso será o único carioca que não terá uma partida internacional nesta semana e na outra, o que o fará ficar trás em relação aos rivais. Afinal, permanece com quatro participações em semifinais continentais.



A última foi a de maior alegria, quando avançou na Libertadores em cima do Peñarol, com direito a goleada por 5 a 0 no Nilton Santos, na ida. Na mesma competição, o time de Garrincha e Nilton Santos caiu para o Santos de Pelé em 1963.

E em 1973 não foi mata-mata, e sim um triangular que acabou em eliminação. E a outra semifinal teve classificação que virou história, pois o Botafogo levou a melhor sobre o Atlético-MG e abriu caminho para a conquista da Copa Conmebol de 1993.