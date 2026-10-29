Messi e Cristiano Ronaldo disputando o El Clásico - Reprodução/La Liga

Messi e Cristiano Ronaldo disputando o El ClásicoReprodução/La Liga

Publicado 29/10/2026 19:30

Carlos Tévez confirmou a presença de Lionel Messi em seu jogo de despedida , marcado para o dia 20 de dezembro, em La Bombonera, estádio do Boca Juniors, em Buenos Aires. O ex-atacante também espera contar com Cristiano Ronaldo , seu antigo companheiro no Manchester United, e mantém o desejo de reunir os dois astros do futebol mundial na mesma equipe.

O amistoso será uma homenagem à carreira do argentino, que encerrou sua trajetória como jogador em 2022. A organização já conta com nomes importantes do futebol internacional, mas a participação do português ainda depende de confirmação.



Tévez quer reunir os dois craques no mesmo time

O desejo de colocar Messi e Cristiano Ronaldo lado a lado não é recente. Em abril de 2025, Tévez revelou, em entrevista ao programa argentino "Olga", que pretendia convidar os dois jogadores para sua despedida. Na ocasião, afirmou que não queria colocá-los em equipes adversárias, mas reuni-los no mesmo lado do campo.



“Ronaldo em um time e Messi no outro? Vou colocar eles juntos. Vou buscá-los, só precisamos ver quando. Não é fácil”, declarou o ex-atacante.

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O argentino também demonstrou disposição para buscar pessoalmente o português caso fosse necessário convencê-lo a participar da homenagem. Naquele momento, porém, a realização do jogo ainda era apenas um plano do ex-jogador, que precisava acertar os detalhes com Juan Román Riquelme, presidente do Boca Juniors. O argentino também demonstrou disposição para buscar pessoalmente o português caso fosse necessário convencê-lo a participar da homenagem. Naquele momento, porém, a realização do jogo ainda era apenas um plano do ex-jogador, que precisava acertar os detalhes com Juan Román Riquelme, presidente do Boca Juniors.

Despedida reunirá ídolos do futebol mundial



Já confirmada, a partida terá a presença de outros nomes que dividiram o campo com Tévez ao longo da carreira. Entre os convidados, estão Juan Román Riquelme, Martín Palermo, Sebastián Battaglia, Nicolás Burdisso, Sergio Agüero, Pablo Zabaleta, Esteban Cambiasso, Gabriel Batistuta, Gianluigi Buffon, Edwin van der Sar, Arturo Vidal e Patrice Evra.



Os treinadores Roberto Mancini e Carlos Bianchi também estão entre os nomes relacionados para comandar as equipes na partida festiva.

Ao longo da carreira profissional, Tévez acumulou 822 partidas e marcou 322 gols, considerando clubes e seleção argentina.



O Boca Juniors foi o clube pelo qual mais atuou, com 281 partidas e 95 gols, somando suas passagens pela equipe. No futebol inglês, teve destaque pelo Manchester City, com 148 jogos e 73 gols, além de 99 partidas e 34 gols pelo Manchester United. Já no Corinthians, entre 2005 e 2006, registrou 76 jogos e 46 gols.



Pela seleção argentina principal, o atacante disputou 76 partidas e marcou 13 gols. Em sua trajetória, também defendeu West Ham, Juventus e Shanghai Shenhua, da China, antes de encerrar a carreira como jogador em 2022.



*Reportagem do estagiário Gabriel Pacheco, sob supervisão de João Vitor Cravo