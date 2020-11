Edilson é o mais novo reforço do Avaí para o Brasileirão da Série B Divulgação

Por MH

O Avaí, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro, anunciou nesta terça-feira a contratação do lateral-direito Edilson, de 34 anos, que estava no Goiás. O jogador retorna ao Leão depois de 13 anos. Ele atuou no time sub-20 e foi aproveitado no profissional em 2006 e 2007. Ao todo, disputou 20 partidas e anotou cinco gols pelo clube de Santa Catarina.



Edilson agora aguarda apenas a sua regularização no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para estrear com a camisa azul e branca na competição nacional. Além de Avaí e Goiás, também defendeu Cruzeiro, Grêmio, Corinthians, Botafogo, Athletico, Ponte Preta, Joinville, Juventus (SC), Atlético-MG, Vitória, Guarani e Veranópolis.