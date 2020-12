Filipe Luís e Thiago Silva podem virar técnicos no futuro Pedro Martins/MoWA Press/Divulgação

Por MH

Experientes e vitoriosos em suas trajetórias no futebol, o zagueiro Thiago Silva (Chelsea, da Inglaterra), o lateral-esquerdo Filipe Luís (Flamengo) e o volante Paulinho (Guangzhou Evergrande, da China), deram os primeiros passos para se tornarem técnicos quando resolverem encerrar as carreiras. O trio faz o curso de treinadores de futebol da CBF, de acordo com informações do Blog do Lozetti, do Globoesporte.com.

Thiago Silva, de 36 anos, Filipe Luís, de 35, e Paulinho, de 32, agora estudam para tirar a chamada Licença B, primeira etapa do processo que tem "A" e "Pro" como níveis mais avançados. Em função da pandemia da Covid-19, todas as aulas foram online por causa das orientações de distanciamento social, o que facilitou o encaixe nas agendas dos jogadores.