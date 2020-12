Marcelinho Paraíba, meia do Treze da Paraíba Ramon Smith / Treze

Por MH

Publicado 10/12/2020 20:30

Ídolo da torcida do Treze-PB, o ex-atacante Marcelinho Paraíba deverá ser confirmado em breve como novo técnico da equipe para 2021. Aos 45 anos, ele encerrou a carreira em março e voltou à ativa na reta final da Série C do Brasileiro para tentar ajudar o time a escapar do rebaixamento, objetivo que acabou não sendo alcançado.

O trabalho à beira do campo será o primeiro de Marcelinho, que terá a dura missão de reconduzir o clube à Terceirona do Brasileiro. Antes, no entanto, ele tentará defender seu título no Campeonato Paraibano e também brigar por boas campanhas na Copa do Nordeste e também na Copa do Brasil, competições das quais o Alvinegro não participava há algumas temporadas.