O jogo entre Nova Iguaçu e Duque de Caxias terminou em pancadaria Reprodução

Por MH

Publicado 10/12/2020 18:49

O Campeonato Carioca é um verdadeiro show de horror nas divisões de acesso. Nesta quinta-feira, a súmula do árbitro Andrew Ferreira de Melo mostrou que ele e a equipe de arbitragem foram alvos de agressões e até de ameaça de morte por parte do jogador Richard, do Duque de Caxias, depois de o agredir com um soco na nuca. "Tu vai morrer, sou bandido do Chapadão".

Com a vitória por 1 a 0, o Nova Iguaçu garantiu o acesso à Seletiva do Campeonato Carioca do ano que vem. O Duque precisava ao menos empatar para subir. Os jogadores reclamaram muito da atuação do árbitro nessa partida. O atleta Renan Silva acertou um pontapé em um dos assistentes e soltou vários xingamentos: "Filho da p*, vai tomar no c*, seus babacas!".



Publicidade

O camisa 10 do Duque, Alex Souza, também ameaçou os árbitros de morte, segundo consta na súmula. Ele só não conseguiu agredi-los porque foi impedido pela polícia militar.