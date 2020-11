Cristiano Ronaldo, em ação pela Juventus AFP

Por MH

Após boatos de que o astro Cristiano Ronaldo pode deixar a Juventus, da Itália, antes do fim do seu atual contrato (em 2022), o diretor-técnico do Paris Saint-Germain, da França, o brasileiro Leonardo, afirmou que o clube pode se dar ao luxo de pensar na contratação do atacante. Ele, no entanto, afirma que esse tipo de investimento tem que ser muito bem calculado.

Aos 35 anos, CR7 já deixou claro que pretende continuar no futebol profissional até os 40. Apesar de ser o nome mais expressivo da Velha Senhora, o salário astronômico do português — cerca de R$ 200 milhões por temporada — tem deixado os dirigentes italianos preocupados.

"É normal que Cristiano Ronaldo tenha sido associado ao Paris Saint-Germain, porque fazemos parte de um pequeno círculo de clubes que podem pagar por esse atleta. Mesmo que a situação seja complicada para todos, o mercado de transferências é uma questão de oportunidade. Coisas extraordinárias acontecem às vezes. Mas isso não aconteceu no último mercado", salientou Leonardo, se referindo aos prejuízos causados pela pandemia da Covid-19.