Lewandowski posa com a sua Bola de Ouro feita de Lego

Publicado 10/11/2020 16:22

Goleador máximo das últimas edições do Campeonato Alemão, da Copa da Alemanha e da Liga dos Campeões, o atacante Robert Lewandowski finalmente conseguiu ganhar a sua Bola de Ouro. Ela, no entanto, foi feita de Lego. O jogador polonês posou todo orgulhoso com o 'prêmio' nas redes sociais.



A réplica feita de brinquedo foi um presente do músico Quebonafide. O camisa 9 agradeceu pelo troféu, que se assemelha à antiga Bola de Ouro da Fifa, antes da criação do Fifa The Best. Na vida real, o jogador é um dos favoritos ao título de melhor do mundo depois de ganhar todos os títulos possíveis pelo Bayer de Munique, da Alemanha, e ter feito 55 gols em 47 partidas.