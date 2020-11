O pugilista Mike Tyson fez uma revelação bizarra sobre seu passado Reprodução

Por MH

Publicado 10/11/2020 19:27

Lenda mundial do boxe, o pugilista Mike Tyson fez um revelação bizarra em seu podcast, o programa 'Hotboxin’ with Mike Tyson'. O atleta contou uma estratégia mais do que inusitada que já tomou para escapar do dopping no fim dos anos 1990.



O campeão mundial revelou que usava um aparelho chamado 'whizzinator' (que pode ser traduzido como um pênis falso) e colocava urina da ex-esposa, Monica Turner, e do filho para não ser pego pelos juízes nos exames que detectam uso de substâncias proibidas.



Na época, o boxeador, já em declínio na sua carreira no final da década de 90, era usuário de maconha e cocaína e adotou a tática para fugir do doping. "Foi incrível, cara. Eu coloquei a urina do meu bebê nele (no whizzinator). E às vezes, uma vez eu estava usando a urina da minha esposa e ela me disse disse: ‘Querido, é melhor você não esperar que eu esteja grávida ou algo assim. E eu disse não, não vamos mais usar você, vamos usar o garoto. Porque eu fiquei com medo que a p... pudesse acusar 'grávido'", revelou Tyson.



Aos 54 anos, Mike Tyson voltará aos ringues. No próximo dia 28 de novembro, ele vai enfrentar o também veterano Roy Jones Jr, de 51 anos, em Los Angeles.