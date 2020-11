No Fifa 21, o goleiro inglês De Gea fez um gol bizarro Reprodução

Por MH

Publicado 11/11/2020 15:53

A mais nova edição do 'Fifa 21', franquia de sucesso da 'EA Sports', tem sido motivo de várias reclamações por parte dos gamers por causa dos famosos 'bugs' — termo em inglês que, no mundo virtual, significa defeitos inexplicáveis. O mais recente viralizou nas redes sociais depois de um gol sobrenatural do goleiro De Gea, jogador do Manchester United, da Inglaterra.