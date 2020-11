Ibrahimovic é apresentado no Milan Reprodução/ Site oficial do Milan

Por MH

Publicado 11/11/2020 16:24

Maior nome da seleção sueca e um dos astros do Milan, da Itália, o atacante Ibrahimovic terá a sua vida e trajetória contada no filme 'Eu sou Zlatan', que será lançado oficialmente no ano que vem. A produção do longa já começou. Baseado no livro que tem o mesmo nome, a obra tem a direção de Jens Sjogren.

Dois atores irão interpretar Ibra em dois momentos diferentes de sua vida Dominic Bajraktari Andersson será o responsável pelo jogador dos 11 aos 13 anos. Já Granit Rushiti fará o atacante dos 17 aos 23 anos.