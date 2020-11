Fluminense x Santos - Campeonato Brasileiro - Estádio Maracana. Técnico do Santos, Cuca. Daniel Castelo Branco

Por MH

Publicado 11/11/2020 19:22

Internado com o novo coronavírus, o técnico Cuca, do Santos, apresentou "sintomas respiratórios transitórios e recebeu cuidados clínicos". Isso quer dizer que o comandante do Peixe teve problemas leves para respirar e foi medicado. Além disso, Cuca é cardiopata, o que aumenta a precaução sobre o seu estado de saúde.

Apesar do problema, o boletim médico informa que a dificuldade de respiração é comum neste estágio de infecção pela Covid-19. O documento é assinado por Angelo Fernandez, diretor clínico do Hospital Sírio Libanês. Não há previsão de alta.

Publicidade

Cuca é um dos vários casos da doença na Vila Belmiro, que passa por surto do vírus nesta semana. Até agora, dez jogadores do grupo testaram positivo, além dos auxiliares Cuquinha e Eudes Pedro e do preparador de goleiros Arzul.