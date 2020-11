Rafael Sobis Vinnicius Silva / Cruzeiro EC

Por MH

O Cruzeiro acertou na noite desta quarta-feira a contratação do atacante Rafael Sóbis, que estava no Ceará e retorna à Toca da Raposa depois de quase dois anos. O vínculo atual terá duração até o final de 2021, ano do centenário do clube. O técnico Luiz Felipe Scolari, o Felipão, receberá o segundo reforço desde que assumiu a equipe. Antes, a diretoria azul já havia confirmado a contratação de outro atacante, Willian Pottker, ex-Internacional.

Pelo Cruzeiro, Rafael Sóbis venceu duas Copas do Brasil, em 2017 e 2018, além do Campeonato Mineiro, também em 2018. O jogador, que vestiu a camisa 7 em sua primeira passagem pelo clube, fez 28 gols em 119 partidas. Com a camisa do Ceará, Sóbis disputou 41 partidas e marcou oito gols.