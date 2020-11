Rio,20/09/2020 -NILTON SANTOS- Futebol, Campeonato Brasileiro 2020, Botafogo x Santos,em jogo válido pela 11ª rodada.Na foto,Cuca.Foto: Cléber Mendes/Agência O Dia Cléber Mendes

Publicado 16/11/2020 15:32

O técnico Cuca, do Santos, recebeu alta do Hospital Sírio-Libanês nesta segunda-feira. Ele, que tem 57 anos, estava internado desde o dia 7 de novembro após contrair o novo coronavírus. Agora, o comandante do Peixe continuará o seu tratamento em casa, onde permanecerá por pelo menos mais dez dias de total repouso.

Cuca é cardiopata, o que eleva a precaução do Santos e da equipe de médicos. Dessa maneira, ele deverá seguir ausente dos compromissos da equipe da Vila Belmiro nas partidas contra o Athletico Paranaense, no próximo sábado, pelo Campeonato Brasileiro, e contra a LDU, do Equador, na terça-feira, pelas oitavas de final da Libertadores. O seu provável retorno à área técnica está prevista somente para o dia 28, no jogo contra o Sport, na Vila Belmiro, pela Série A.

O técnico é um dos vários casos de Covid-19 no Santos, que na última semana registrou 11 jogadores do grupo com testagem positiva, além de outros integrantes da comissão técnica.