O lateral-direito Juanfran é o novo reforço do São Paulo Reprodução/Twitter

Por MH

Uma das estrelas do São Paulo, o lateral-direito Juanfran, de 35 anos, deverá permanecer no Morumbi pelo menos até fevereiro de 2021, quando terminará essa temporada do futebol brasileiro. O atual vínculo do jogador tem validade até o dia 31 de dezembro, mas a diretoria paulista já se movimenta no bastidores para segurar o lateral.

Por causa da pandemia mundial da Covid-19, o calendário brasileiro foi modificado. Em julho, Juanfran havia adiantado que não sairia do São Paulo em dezembro. O Tricolor do Morumbi também deseja conversar com o espanhol para saber quais são os seus planos para o futuro.



Além da reorganização do calendário do futebol em função do novo coronavírus, o São Paulo também vive a expectativa da eleição do próximo presidente. O pleito será em dezembro e, por isso, as conversas com Juanfran deverão ficar a cargo da futura gestão.