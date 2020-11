Ryan Reynolds comprou um clube da quinta divisão inglesa Reprodução/Instagram

Por MH

Publicado 16/11/2020 17:10

Craques da Sétima Arte, os atores Ryan Reynolds, conhecido por filmes como 'Deadpool' e 'A Proposta', e Rob McElhenney, da série 'It's Always Sunny in Philadelphia', uniram suas forças econômicas e compraram o Wrexham Football Club, clube que é originalmente do País de Gales, mas que atua na quinta divisão inglesa.

De acordo com informações da BBC, Reynolds e McElhenney conseguiram aprovação de 98,6% dos sócios envolvidos na votação para a compra dos direitos do clube. "O Wrexham Supporters Trust Board gostaria de agradecer ao Sr. Rob McElhenney e ao Sr. Ryan Reynolds, e seus conselheiros Inner Circle Sports e Walker Morris, por sua abordagem profissional e ponderada e pelo tempo que já dedicaram ao processo", divulgou o Wrexham AFC.

Publicidade

Bem-humorados, a dupla de atores — e agora também dirigentes — usou as redes sociais do clube para anunciar a aquisição. Eles também afirmaram que fazem grandes planos para o clube, que um dia poderá se transformar em uma "força global".



"Queremos que o Wrexham seja uma força global. Este é o terceiro clube mais antigo do planeta e não vemos por que não investir em sua imagem. Nós começamos o trabalho humildemente e já começamos a trabalhar. P*** *** *****, isso realmente está acontecendo!", disse Ryan Reynolds.



"Você pode nunca ter ouvido falar do Wrexham, mas irá em breve", prometeu Rob McElhenney