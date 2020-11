Gabriel Jesus Lucas Figueiredo/CBF

Por MH

Publicado 17/11/2020 00:00

A cultura popular diz que a primeira impressão é a que fica, mas, no desejo do técnico Tite, o que vai deixar a Seleção Brasileira bem na fita em seu último compromisso oficial em 2020 é uma vitória — com uma boa apresentação, se possível — diante do Uruguai, nesta próxima terça-feira, em Montevidéu, pela quarta rodada das Elinatórias Sul-Americanas para a Copa de 2022 no Catar. A bola rola às 20h (de Brasília).

Depois do magro triunfo diante da Venezuela (1 a 0, no Morumbi, na última sexta-feira), o comandante tem apenas uma dúvida para escalar a equipe titular que vai medir forças contra a Celeste Olímpica. Com dores musculares, o volante Allan pode dar lugar a Arthur.

"Já fizemos os trabalhos com os atletas também, não estamos esperando (a recuperação do Allan) para definir ou organizar. O Arthur já trabalhou nesses dias com essa possibilidade real (de ser titular)", tentou despistar Tite.

Antes da viagem ao Uruguai, a Seleção ganhou uma boa notícia: o lateral-esquerdo Alex Telles testou negativo para Covid-19 e foi liberado para jogar. Ele contraiu o coronavírus no fim de outubro e, depois de recuperado, voltou a testar positivo em exame realizado no último sábado. Por precaução, Guilherme Arana foi convocado.



Suárez está fora

O Brasil é a única equipe com 100% de aproveitamento e lidera a corrida rumo à Copa do Mundo do Catar com nove pontos. O Uruguai é o quarto, com seis, e perdeu o atacante Luís Suárez, que nesta última segunda testou positivo para o novo coronavírus, assim como o lateral-esquerdo Viña, do Palmeiras.

FICHA TÉCNICA:

Local: Estádio Centenário, em Montevidéu (URU)

Horário: 20h (de Brasília)

Árbitro: Roberto Tobar (CHI)

Assistentes: Christian Schiemann (CHI) e Claudio Rios (CHI)

Transmissão: EI Plus



URUGUAI: Campaña; Cáceres, Giménez, Godín e Oliveros; Bentancur, Torreira, De La Cruz e Nández; Darwin Núñez e Cavani.

Técnico: Óscar Tabárez.



BRASIL: Ederson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Renan Lodi; Allan (Arthur), Douglas Luiz e Everton Ribeiro; Gabriel Jesus, Roberto Firmino e Richarlison.

Técnico: Tite.

