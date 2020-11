Romário posa ao lado de Dani Favatto, uma de suas filhas Reprodução/Instagram

Por MH

Publicado 17/11/2020 16:29

Ativa nas redes sociais, a bela Danielle Favatto, uma das filhas do ex-atacante Romário, deu uma cornetada no volante Felipe Melo, do Palmeiras. Em sua conta oficial no Twitter, a herdeira do Baixinho postou um comentário a respeito de uma notícia sobre o jogador do Verdão, que poderá pegar gancho no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por causa de uma chave de braço em Léo Matos, do Vasco.

"Eu não suporto e nunca suportei o Felipe Melo", afirmou a beldade, sem receio de críticas, assim como o pai.

Publicidade

A jogada em questão aconteceu na vitória do Palmeiras sobre o Vasco por 1 a 0, no último dia 8, em São Januário. Se condenado, Felipe Melo pode pegar um gancho que varia de quatro até 12 partidas.