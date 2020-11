Bernardo voltou a se aventurar no futebol do exterior Reprodução/Instagram

Por MH

Depois de ter disputado o último Campeonato Carioca com a camisa do Volta Redonda, o meia-atacante Bernardo foi anunciado como mais novo reforço do TSW Pegasus FC, equipe da primeira divisão de Hong-Kong. O jogador usou as redes sociais para celebrar o novo desafio em sua carreira.

Aos 30 anos, Bernardo atravessou o seu melhor momento no futebol brasileiro pelo Vasco, em 2011, quando foi campeão da Copa do Brasil e vice do Campeonato Brasileiro. Em São Januário, ele também foi campeão carioca na temporada de 2015.