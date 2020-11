O médico Leopoldo Duque se defendeu Reprodução

Publicado 29/11/2020 17:48

Acusado de ter sido negligente no tratamento de Diego Armando Maradona após a operação no cérebro no início de novembro, o médico Leopoldo Duque falou pela primeira vez neste domingo sobre a morte do ex-jogador, na última quarta-feira, em decorrência de uma parada cardiorrespiratória. A casa do neurocirurgião foi alvo de uma busca por documentos e computadores.

Na entrevista, Leopoldo questionou a opinião de todos que levantam dúvidas sobre o socorro imediato que foi prestado ao maior ídolo do futebol da Argentina.

"Todos nós nos reunimos para ver o que era melhor para Maradona. O que precisamos é de sua vontade, porque sem Diego nada poderia ser feito. Por que eles não investigam quem era Diego? Não existem critérios que possamos seguir sem o seu consentimento", disse o médico, que negou qualquer tipo de erro no procedimento de atendimento ao ex-camisa 10.

"Não há erro médico, nem há julgamento. Maradona teve um ataque cardíaco. É a coisa mais comum no mundo morrer assim. É um fato que pode acontecer. Sempre foi feito todo o possível para diminuir esse risco, mas não dá para bloqueá-lo".

Paciente difícil

Conhecido pelo temperamento explosivo, Maradona, que tinha 60 anos, não facilitava a vida de ninguém. O neurocirurgião contou que por diversas vezes não conseguiu tratar do craque como deveria por causa de suas manias.

"O Diego era muito difícil. Muitas vezes me expulsou de casa, mas aí depois me ligava. Fazia sugestões que ele aceitava ou não", recordou.