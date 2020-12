Jogadores brasileiros serviram de modelo para a atualização do Fifa 21 Divulgação

Prestes a completar 50 anos de vida, o icônico personagem 'Chaves', interpretado pelo ator mexicano Roberto Gómez Bolaños — morto em 2014 —, receberá uma homenagem da EA Sports no Fifa 21, franquia de maior sucesso da empresa. O figurino do protagonista estará disponível em uniforme do modo Ultimate Team.

Isso, isso, isso! Olha quem já tá comemorando os 50 anos do Chaves! Ninguém menos que os craques @tsilva3, @pele, @KAKA e @Ronaldo



Este belo uniforme e mais itens especiais do Chaves estarão disponíveis no #FUT21 de amanhã a 13 de dezembro! @ChavodelOcho_Of pic.twitter.com/I0h6PmzQyG — EA SPORTS FIFA BRASIL (@EAFIFABR) December 9, 2020

O anúncio, feito vias redes sociais, mostra Thiago Silva, Kaká, Ronaldo e Pelé vestidos com o uniforme do Chaves. O Rei do futebol é fã assumido do seriado. A novidade estará disponível no simulador de futebol a partir desta quinta-feira até domingo, junto com outros itens comemorativos como decorações para estádios.