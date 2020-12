Daniel Alves Rubens Chiri / saopaulofc.net

Por MH

Publicado 10/12/2020 16:13

O sindicato mundial de jogadores profissionais (FIFPro) divulgou, nesta quinta-feira, a relação com os 55 indicados à seleção mundial da temporada. Nove atletas são brasileiros, com destaques para Neymar, vice-campeão da Liga dos Campeões com o Paris Saint-Germain, da França, e Daniel Alves, do São Paulo, o único que não atua na Europa, indicado como defensor, embora jogue atualmente como meia.

Os outros 'brazucas' indicados são os goleiros Alisson (Liverpool) e Ederson (Manchester City), o zagueiro Thiago Silva (Chelsea), o lateral-esquerdo Marcelo (Real Madrid), o volante Casemiro (Real Madrid) e dois meias que foram campeões europeus com o Bayern de Munique, da Alemanha, e trocaram de clube em seguida, Philippe Coutinho (Barcelona) e Thiago Alcântara (Liverpool), relacionado como jogador espanhol, já que tem dupla nacionalidade.