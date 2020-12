Pogba AFP

Publicado 10/12/2020 16:29

Após uma conversa com o técnico Solskjaer, a permanência do volante Paul Pogba no Manchester United, da Inglaterra, ficou muito mais dfícil. De acordo com informações divulgadas pelo jornal Daily Mail, o bate-papo entre os dois foi considerado 'frio'.

Após o encontro, o jogador francês iniciou a partida contra o RB Leipzig, da Alemanha, pela última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, no banco de reservas. O United acabou eliminado da competição e o técnico do time inglês foi muito criticado por não usar Pogba de início.

Enquanto isso, a Juventus, da Itália, ex-equipe do volante, monitora a situação. Existe uma boa chance de o jogador voltar a vestir camisa 6 da Velha Senhora.