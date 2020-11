Fernandinho e Agüero Divulgação

Por MH

Publicado 29/11/2020 21:14

O volante Fernandinho, ídolo e capitão do Manchester City, da Inglaterra, deixará o clube no fim da temporada, quando termina o seu contrato atual. A informação foi divulgada neste domingo pelo jornal 'The Sun'. Ainda de acordo com a publicação, o jogador é alvo de clubes brasileiros e também de equipes dos Estados Unidos.

O brasileiro está no City desde 2013, mas poderá assinar um pré-contrato a partir de janeiro com qualquer clube e está decidido a mudar de ares. Existe também a possibilidade de a direção inglesa promover uma reformulação no grupo. Aos 35 anos, o atleta, segundo o jornal, não espera que o técnico Pep Guardiola peça pela renovação do seu contrato.