Por MH

Publicado 01/12/2020 15:34

Ainda em busca de respostas precisas sobre a morte do ex-jogador Diego Maradona, vítima de uma parada cardiorrespiratória na semana passada, as autoridades argentinas recolheram nesta terça-feira um farto material do corpo do ídolo. Além de sangue, urina e mucosa, o coração também foi extraído, uma vez que o órgão apresentava peso duas vezes mais do que o normal, segundo o site Data Clave.

O foco dessa ação é fazer estudos toxicológicos, para investigar se o corpo tinha rastros de consumo de álcool, drogas ou algum outro tipo de substância nas horas anteriores a sua morte.



Ainda de acordo com o portal, o coração de Maradona sofria de "cardiomiopatia dilatada" e pesava 500g, quase o dobro de um normal. As autoridades de perícia pretendem analisar como estava o funcionamento do sistema de cardíaco do ex-jogador.

Segundo as conclusões iniciais da equipe forense, Maradona faleceu como resultado de um "edema agudo de pulmão secundário à insuficiência cardíaca crônica exacerbada".