David Luiz (caído à esquerda) depois do choque contra Jiménez AFP

Por MH

A carreira profissional do atacante Raúl Jiménez, de 29 anos, pode estar por um fio. De acordo com o jornal The Sun, o mexicano pode não voltar mais a jogar futebol depois do violento choque de cabeça contra o zagueiro brasileiro David Luiz, no último final de semana, durante a partida entre Arsenal e Wolverhampton, pelo Campeonato Inglês.

O atacante fraturou o crânio e foi operado. A publicação, então, relembrou o caso do apoiador inglês Ryan Mason, que sofreu a mesma lesão durante uma partida do Chelsea, em 2017. Ele foi operado, assim como Raúl, mas encerrou sua carreira aos 26 anos.

Em comunicado oficial, o Wolves garantiu que Raúl "está confortável após uma operação na noite passada, que ele foi submetido a um hospital de Londres" e "pede que Raúl e sua família tenham agora um período de espaço e privacidade, antes que quaisquer atualizações sejam fornecidas no momento oportuno".