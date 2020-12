Dentinho é um dos destaques do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia Arquivo

Por MH

Destaque do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, o atacante Dentinho já começa a avaliar possíveis interessados na sua contratação. O jogador, que está em fim de contrato com o atual clube, colocou o Corinthians como uma de suas opções no mercado. Revelado pelo Timão, ele não esconde o carinho pela equipe.

"Tenho carinho muito grande pelo Corinthians, clube que me revelou. Tenho mais oito meses de contrato aqui no Shakhtar, está aparecendo bastante proposta pra mim, estou muito feliz por isso. O Corinthians é uma opção, sim, o carinho que a torcida e o clube têm por mim, até hoje sou artilheiro do século com 55 gols, tenho muito orgulho disso, tenho certeza de que é uma das opções. O carinho pelo Corinthians é muito grande", disse Dentinho ao 'Tá na Área', do SporTV.