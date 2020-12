Liga dos Campeões AFP

Por MH

Com o objetivo de fortalecer a ideia de uma Superliga Europeia, a Uefa estuda a possibilidade de aumentar o número de clubes na fase de grupos da Liga dos Campeões a partir de 2024. De acordo com informações do jornal 'Marca', da Espanha, o projeto entraria em vigor a partir da temporada 2024-25 e prevê a ampliação da competição de 32 para 36 times.

Se for aprovada tal mudança, a primeira fase da competição terá seis grupos de seis equipes cada, com os dois primeiros de cada chave classificados às oitavas de final, além dos quatro melhores terceiros colocados. Assim, cada equipe jogará um mínimo de dez partidas. Esta é a opção favorita da Uefa.

Os dois finalistas torneio passarão, então, a jogar 17 partidas cada no total, contra 13 do modelo atual, que tem seis partidas na fase de grupos, duelos de ida e volta das oitavas às semifinais e final em jogo único. Ainda segundo a publicação, os sorteios para as oitavas não existirão mais. Os confrontos serão entre os melhores e piores classificados, assim sucessivamente.