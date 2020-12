Football players and referees kneel on the pitch against racism before the UEFA Champions League group H football match between Paris Saint-Germain (PSG) and Istanbul Basaksehir FK at the Parc des Princes stadium in Paris, on December 9, 2020. (Photo by FRANCK FIFE / AFP) AFP

Por MH

Publicado 09/12/2020 16:49

Em um dia simbólico na luta contra o racismo, o Paris Saint-Germain, da França, não tomou conhecimento do Istanbul Basaksehir, da Turquia, na tarde desta quarta-feira, em partida válida pela última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões: 5 a 1, com três gols de Neymar e dois de Mbappé. Topal descontou para os visitantes.

O resultado classificou o PSG em primeiro lugar no Grupo H. A partida recomeçou um dia depois de ter sido suspensa por conta de um episódio de ofensa racista envolvendo o quarto árbitro e um membro da comissão técnica do time turco.

Publicidade

Antes de a bola rolar, os jogadores das duas equipes se ajoelharam em protesto durante a execução do hino da Liga dos Campeões. Alguns, como Neymar, ainda ergueram o braço direito com o punho fechado. Já no aquecimento, atletas, membros das comissões técnicas e a equipe de arbitragem usaram uma camiseta com a frase "Não ao racismo". O estádio do PSG foi decorado faixas contra o racismo e apoio a Webó, o jogador que foi alvo das ofensas pelo quarto árbitro.

Em uma das mensagens, colocada atrás de um dos gols, a frase "Paris unida contra o racismo" deu o tom do descontentamento. Este setor, historicamente, é utilizado pela Collectif Ultras Paris, uma das maiores torcidas organizadas da Europa, responsável pela criação do ato. "Apoio a Webó... Orgulho dos jogadores... Contra o racismo", dizia outro recado.