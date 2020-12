Hulk pode voltar a jogar no Brasil em 2021 Reprodução/Instagram

Por MH

Publicado 15/12/2020 15:39

Torcedor declarado do Palmeiras, o atacante Hulk, que recentemente deixou o Shanghai SIPG, da China, dá ao Verdão a prioridade para voltar ao Brasil. Apesar do interesse mútuo, o clube paulista já deixou claro que não realizará nenhuma 'loucura' para contratar o jogador de 34 anos. Além da idade avançada, o brasileiro recebia 16 milhões de euros por mês (cerca de R$ 99 milhões) na Ásia Oriental.

A direção do Palmeiras está em contato constante com os representantes do atleta, que, se aceitar mesmo vestir a camisa alviverde, não deverá receber mais do que R$ 24 milhões por temporada. Uma redução bem acentuada em seus vencimentos que ele estaria disposto a topar para ficar mais perto da família.

Além do Verdão, equipes da Europa, do Oriente Médio e dos Estados Unidos já demonstraram interesse na contratação de Hulk, que só poderá voltar a atuar em fevereiro por questões contratuais.