Cueva tem um único jogo nos últimos quatro meses pelo Santos Foto: Ivan Storti/Santos FC

Por MH

Publicado 15/12/2020 15:53

A Fifa condenou o Pachuca, do México, e o apoiador peruano Cueva a ressarcirem o Santos em mais de R$ 37 milhões, além de 5% de juros contados a partir de 8 de junho de 2020. A decisão, que cabe recurso, se deu por quebra unilateral de contrato. Por outro lado, o Peixe terá que quitar uma dívida com o jogador de R$ R$ 694.839,00 de salários atrasados.

Cueva acertou em 2019 com o Krasnodar, da Rússia, por US$ 7 milhões (cerca de R$ 30 milhões). A direção do Santos ainda não pagou o valor aos russos. O acordo de empréstimo previa que o vínculo passaria a ser definitivo quando o Santos iniciaria o pagamento ao Krasnodar em três parcelas anuais – 2020, 2021 e 2022. Cueva, no entanto, jamais assinou o contrato definitivo.