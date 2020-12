Patrick é um dos destaques do Internacional na temporada Ricardo Duarte/Internacional/Divulgação

Por MH

Publicado 15/12/2020 16:13

O volante Patrick, de 28 anos, um dos bons nomes do Internacional nesta temporada, recebeu sondagens recentes do Benfica, de Portugal, do América, do México, e até dos argentinos do Boca Juniors, responsáveis pela elminação do Colorado nas oitavas de final da Libertadores.

No Inter desde 2018, Patrick soma 139 partidas e marcou 19 gols. Neste ano, o volante atuou em 40 jogos, com seis gols marcados. O contrato do jogador com o clube gaúcho vai até o término de 2021.