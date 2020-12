Giannis Ugo renovou contrato com os Bucks por mais cinco anos Reprodução/Instagram

Publicado 15/12/2020 17:37

Eleito duas vezes como MVP da NBA, o grego Giannis Antetokounmpo acertou nesta terça-feira a renovação do seu contrato com o Milwaukee Bucks por mais cinco temporadas. Pelo acordo, o ala-pivô receberá uma pequena bagatela US$ 228,2 milhões, mais de R$ 1 bilhão e 160 mil. O jogador se torna o maior salário da história da NBA.

De acordo com o jornalista Adrian Wojnarowski, da ESPN americana, o novo contrato prevê uma opção de rescisão após quatro temporadas. Considerando o vínculo atual, que terminaria ao fim de 2020-2021, são seis anos com US$ 256 milhões (R$ 1 bilhão e 300 mil) garantidos.

"Está é a minha casa, é a minha cidade… sou abençoado por poder fazer parte do Milwaukee Bucks pelos próximos cinco anos. Vamos fazer esses anos valerem a pena. O show continua, vamos pra cima", disse Giannis, em sua conta oficial no Instagram.