Neymar deixou sua marca na partida contra o Bordeaux AFP

Por MH

Publicado 18/12/2020 15:39

Fora da lista final da eleição do melhor jogador do mundo desta temporada, Neymar ao menos ganhou um 'prêmio' de consolação. Nesta sexta-feira, o camisa 10 do Paris Saint-Germain, da França, foi eleito como o autor do gol mais bonito de toda a primeira fase da Liga dos Campeões. A pintura aconteceu na goleada por 5 a 1 do time parisiense sobre o Istanbul Basaksehir, da Turquia, no Parque dos Príncipes.

Neymar's sensational solo effort against Başakşehir has been voted Goal of the Group Stage!#UCL | #UCLGOTGS | @nissansports pic.twitter.com/Sddsmw8wgG — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 18, 2020

O 'atropelo' garantiu o PSG na fase seguinte da competição. Naquele dia, inclusive, Neymar marcou outros dois gols. O gol vencedor da eleição saiu aos 21 minutos do primeiro tempo, quando Neymar recebeu de Verratti de costas para a área, girou e deu uma caneta em um adversário antes de bater cruzado, no canto esquerdo do goleiro Günok.

Nas oitavas de final da Liga, o PSG terá pela frente o Barcelona, da Espanha. O primeiro jogo será no Camp Nou, dia 16 de fevereiro, e a volta, em Paris, em 10 de março.