Jorge Jota Erre/Parceiro/Agencia O Dia

Por MH

O lateral-esquerdo Jorge, que foi revelado pelo Flamengo e também já defendeu o Santos, sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo e não jogará mais nesta temporada. De acordo com informações repassadas pela sua assessoria particular de imprensa, o jogador rompeu o ligamento cruzado. Atualmente no Basel, da Suíça, o brasileiro se lesionou sozinho.

"Infelizmente, o exame constatou essa lesão mais grave e ficarei um bom tempo afastado dos gramados. O futebol tem dessas coisas e temos que ser muito fortes em momentos como esse para lidar com a situação", disse Jorge, que chegou ao Basel em outubro deste ano.