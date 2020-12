Por MH

Publicado 18/12/2020 17:01

Revelado pelas categorias de base do Fluminense, o atacante Samuel acertou a sua transferência para o Buriram United, um dos maiores clubes do futebol tailandês. O jogador atuou por algumas temporadas em países como a Coreia do Sul e a Arábia Saudita. Apesar de não ser um centro de muita visibilidade, Samuel está empolgado com a nova aventura.

"Estou muito feliz por ter fechado com o Buriram, um dos grandes do futebol da Tailândia e da Ásia também. Vou trabalhar muito para construir uma história de títulos aqui e de boas atuações com a camisa do clube. Espero poder ajudar dentro e fora de campo para que o clube tenha sucesso", destacou.