Ada Hegerberg renovou com o Lyon até 2024 Reprodução/Twitter

Por MH

Publicado 18/12/2020 17:16

A norueguesa Ada Hegerberg, maior goleadora da Liga dos Campeões Feminina, aumentou o seu vínculo com o Lyon, da França, por mais quatro temporadas. Aos 25 anos, a atacante em fase final de uma longa recuperação após uma cirurgia em fevereiro — rompimento dos ligamentos do joelho esquerdo, e uma fratura por estresse na tíbia esquerda, em setembro, quando se preparava para voltar a atuar.

Com a impressionante marca de 220 gols em 182 jogos pelo Lyon, Ada foi peça fundamental nos últimos cinco títulos da competição, torneio do qual é a maior artilheira da história, com 53 gols. O Lyon é o maior vencedor da competição, com sete taças.