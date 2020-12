De cabeça, Messi marcou seu gol de número 643 pelo Barcelona LLUIS GENE/AFP

Por MH

O argentino Lionel Messi escreveu mais uma vez o seu nome na história do futebol mundial. Neste sábado, no empate em 2 a 2 do Barcelona com o Valencia, pelo Campeonato Espanhol, o camisa 10 marcou o seu gol de número 643 pelo clube catalão, igualando a marca de Pelé pelo Santos em partidas oficiais.

Em 660 jogos de competição pelo Peie, o Rei do Futebol marcou 643 vezes, com média de 0,97 por partida. O craque do Barça igualou a meta após 748 partidas pelo clube espanhol, média de 0,85 por jogo. Se forem levados em consideração os 37 feitos em 58 amistosos na equipe, o camisa 10 do Barça totaliza 680 gols em 806 apresentações.