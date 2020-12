Botinho é acusado de assédio sexual por ex-nadadoras Reprodução

Por MH

Publicado 19/12/2020 19:48

O atual presidente da Federação Amazonense de Desportos Aquáticos (Fada), Vitor Hugo Lopes Façanha, também conhecido como Botinho, está sendo acusado por ex-nadadoras de praticar os crimes de abuso e assédio sexual. Em entrevista à CNN, as atletas eram treinadas pelo dirigente no Centro Educacional La Salle e na Vila Olímpica de Manaus.

Uma das jovens, que não tive seu nome revelado, contou que Façanha teria tocado em partes íntimas das vítimas, além de ter pressionado uma delas na parede para tentar um beijo a força. Botinho também pedia que as meninas enviassem fotos de suas partes íntimas e fazia convites para que elas fossem até a casa do treinador para relações sexuais. Há um processo que contra Façanha que corre em segredo de Justiça.

Ainda segundo a CNN, dez das 21 atletas contatadas pela reportagem negaram qualquer atitude fora do comum do treinador. Todas as outras compartilharam histórias que ocorreram quando tinham faixa etária semelhante entre 11 a 17 anos. Os episódios não eram comentados nem mesmo entre as atletas. Pais e familiares só souberam dos abusos quando os primeiros episódios vieram a tona em 2018.

O treinador negou todas as acusações. Em sua defesa, ele disse que tem 43 anos de "borda de piscina", "treinou mais de dois mil atletas" e que só teve problema com uma única nadadora.