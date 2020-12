Após fazer o terceiro gol do Barça, Luis Suárez cumprimenta Messi fotos AFP

Por MH

Publicado 29/12/2020 18:46

Hoje separados em grandes equipes do futebol espanhol, os atacantes Messi, do Barcelona, e Suárez, do Atlético de Madrid, podem voltar a jogar juntos em 2022. Pelo menos é isso o que afirma a rádio catalã 'Catalunya Radio', que divulgou um possível interesse do Inter Miami, dos Estados Unidos, na reunião dos dois craques.

O clube, que estreou oficialmente na Major League Soccer (MLS) neste ano, tem como um dos proprietários o ex-jogador inglês David Beckham. A especulação em torno de Messi nos Estados Unidos não é novidade, uma vez que ele tem seu nome constantemente ligado ao New York City FC, clube pertencente ao mesmo grupo que controla o Manchester City, da Inglaterra.

Messi tem contrato em vigor com o Barcelona até meados do ano que vem, enquanto Suárez está ligado ao Atlético de Madrid até a metade de 2022.