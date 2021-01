Boselli, atacante do Corinthians Corinthians / Divulgação

Por MH

Publicado 12/01/2021 19:26

Depois de deixar o Corinthians, o atacante Boselli, de 35 anos, fechou com o Cerro Porteño, do Paraguai. O jogador já é esperado nesta semana no novo clube para dar início aos trabalhos de pré-temporada, visando a disputa da Libertadores da América, competição que começará em abril.

Pelo Timão, o atacante argentino disputou 66 jogos e anotou apenas 16 gols. Seu desempenho foi muito abaixo do que os torcedores esperavam Além disso, ganhou o Campeonato Paulista de 2019. Boselli também teve passagens por Boca Juniors, Estudiantes, Genoa, Wigan Athletic e León.